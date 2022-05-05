Він згадав, як одного разу став жертвою злочинної групи.

Колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, який вже багато років живе і працює в Україні, згадав страшну історію з минулого і порівняв її з війною в нашій країні.

Він розповів, що багато років тому в Колумбії, коли там була мафія Пабло Ескобара, бандити побили його майже до смерті і кинули в лісі. За його словами, навіть той жах, який він пережив, неможливо порівняти з тим, що зараз відбувається в Україні.

"Я порівнюю свої відчуття цієї війни з подіями в Колумбії, коли там була мафія Пабло Ескобара. Колись давно ці бандити вивезли мене в ліс і побили майже до смерті, кинувши там. Там творилося повне свавілля і жах. Але навіть той жах неможливо порівняти з цим. Це якийсь геноцид і Гітлер в 21 столітті", - розповів шоумен.

Хіменес-Браво додав, що дуже болісно переживає війну в Україні, адже він її дуже любить. Він навіть уявити собі не міг, що в цивілізованому світі в 21 столітті можливо те, що зараз влаштувала Росія на території України.

"І хто міг подумати, що з'являться варвари, які почнуть війну в 2022 році... Ґвалтуватимуть дітей, жінок, вбиватимуть бабусь і дідусів, мирних жителів, чоловіків. Що будуть бомбити міста. Тр*хані фашисти просто вбивають частинку мене, частину України", - додав Ектор.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво опублікував фото, де йому нібито сниться пожежа в Кремлі.

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