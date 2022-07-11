Шанувальники помітили у Каменських кругленький животик.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз їздить по Європі з благодійними концертами, показала нове фото на своїй сторінці в Instagram.

У кадрі Настя в чорній сукні-сорочці позувала в студії звукозапису. Шанувальники помітили у зірки кругленький животик і припустили, що вона може бути вагітна.

"Повертатися в Україну будемо з малюком?",- запитують шанувальники в коментарях.

Зазначимо, фоловерів дуже цікавить питання: коли Каменських подарує дитину Потапу? Втім, практично кожне фото співачки провокує чутки про її вагітність. Уважні шанувальники так і намагаються розгледіти на них вагітний животик.

І якщо раніше Каменських віджартовувалася з цього приводу, запевняючи, що просто гарненько поїла, то зараз вона і зовсім ігнорує подібні питання.

Нагадаємо, раніше Настю Каменських і Потапа захейтили в мережі.

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