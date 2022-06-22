Причиною хейту стало те, що артисти виїхали з України під час війни.

Українські артисти Настя Каменських та Олексій Потапенко ще до початку війни в Україні перебували за кордоном. Після повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну співачка почала виступати з благодійними концертами в Європі, а Потап веде інформаційну війну.

При цьому шанувальники переконані, що проявляти любов до своєї країни, перебуваючи за кордоном - неправильно. Неодноразово користувачі мережі запитували, коли артисти повернуться на Батьківщину і чому Потап не пішов служити в армію.

Відзначимо, зараз Каменських знаходиться в Празі, а де сам Потап - невідомо.

"Я в Празі співаю про Україну. Це як одружений на одній, а кохаю іншу", "Так ти вдома співай", "Люблю Настю... Але не люблю, коли чоловіки ховаються за спинами жінок (я про Потапа), але ж так само може я і не права... Може він зараз для України теж щось робить... дуже сподіваюся на це", "Де Потап? На війні?", "Потап твій пішов на службу? Або в Іспанії ховаєтеся ще?"- пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських не стримала емоцій на концерті, фанати плакали разом з нею.

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