Українська телеведуча дала інтерв'ю Гордону.

Телезірка Леся Нікітюк, яка з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішла волонтерити, дала інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. В інтерв'ю Леся звернулася до українських військових, передала їм привіт і закликала повертатися живими.

Дмитро Гордон запитав у зірки Нового каналу, чи не знайшла вона собі нареченого.

"Ой, Діма. У нас тут велика частина - це жінки і діти. Всі чоловіки залишаються захищати нашу країну. Я всім нашим військовим записую відео і кажу: повертайтеся цілими, тому що мені треба заміж, мені ж треба, щоб вибір був", - прокоментувала Нікітюк.

"І взагалі, всім хлопцям, всім Збройним силам України, великий привіт. Завдяки вам, пацани, ми дістали пластини з ліфчиків і кевларові труси змінили на мереживні", - розповіла Леся Нікітюк з посмішкою.

Нагадаємо, раніше телеведуча і блогерка Нікітюк розповіла, чим займається на війні.

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