Телеведуча вирушила волонтерити.

Після того як 24 лютого Росія вторглася в Україну, зірка Нового каналу Леся Нікітюк пішла волонтерити. Вона поїхала в свою рідну Хмельницьку область, і організувала пункт допомоги переселенцям в тій школі, де вона навчалася.

Нікітюк в інтерв'ю Дмитру Гордону повідомила, що відтоді вона більше не блогер і не телеведуча.

"Блогером і телеведучою я була до 24 числа, але після того, як нас прийшли "звільняти", я одну професію змінила на нових 16. Тепер я рієлтор, тепер я завскладу, водій, коли треба, привожу, відводжу, селю, намагаюся знайти потрібні продукти, одяг, ковдри, подушки", - поділилася Леся Нікітюк.

Зірка розповіла, що займається прийомом біженців, допомогою з розміщенням. Каже, що першочергова місія - дати втікаючим від війни людям прилягти, відпочити, помитися, поїсти.

Нагадаємо, раніше були названі українські зірки, які пішли волонтерити після вторгнення РФ. Серед них Playboy-модель Даша Астаф'єва, телезірка Леся Нікітюк, шоумен Сергій Притула, співачка Ірина Федишин та інші.

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