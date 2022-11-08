40-річна поп-зірка розповіла про симптоми недуги.

40-річна поп-зірка Брітні Спірс повідомила, що у неї почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Так, у знаменитості німіє частина тіла. Таке трапляється кілька разів на тиждень. Ось що в Instagram-блозі повідомила Брітні:

"Приблизно три рази на тиждень я прокидаюся, і у мене повністю німіють руки. Таке відчуття, що з правого боку тіла голки встромляються мені в шию, а скроня болить найбільше. Це страшно".

Спірс додала, що у неї пошкоджений нерв, через що в мозок не надходить потрібної кількості кисню:

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"Пошкодження нерва в правій частині мого тіла... Пошкодження нервів іноді виникає, коли ваш мозок не отримує достатньо кисню..."

Зірка уточнила, що поки що їй не прописали ліків, які б допомогли стабілізувати стан. Спірс додала, що їй стає краще завдяки танцям:

"Немає ліків, крім Бога, я думаю. Хоча коли я танцюю, я не відчуваю болю".

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс повністю оголилася на пляжі і розставила ноги.

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