Співачка опублікувала відео з примірки нового вбрання.

Наталя Могилевська опублікувала відео, на якому позує в новій сукні. На думку шанувальників, мішкуватий наряд не дуже йде артистці.

"Біжіть, Наташа, це не ваше", "Зовсім негарно", "Вам не йде такий образ", "це плаття носити не можна", "Думаю, повнить", "Сукня не дуже","Сіро-коричневий мішок", "Сукня коричнева, але жахлива!", "Взагалі не ваша модель, ну вже вибачте", - пишуть шанувальники в Instagram Наталії.

Зазначимо, за день до цього зірка українського шоу-бізнесу також показала, яку травму вона отримала під час репетиції з шоу-балетом. На щастя, пошкодження виявилася несерйозним, і співачка змогла продовжити свою роботу. Більш того, вона навіть пожартувала з цього приводу.

"Пишіть в заголовках: мене балетні побили стійкою з мікрофоном. Півтора кілограма прямо в лоб", - сказала артистка у себе в stories.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Наталія Могилевська вийшла в злитому купальнику і тапочках на вулицю. У такому образі вона позувала на снігу.

Також УНІАН писав, що Могилевська знову прокоментувала слова колишнього підопічного Бориса Круглова, відомого як Борис Апрель, а після камінг-ауту - як Зіанджа і зі Фамелу.

Вас також можуть зацікавити новини: