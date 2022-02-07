Співачка пообіцяла захистити себе.

Українська співачка Наталія Могилевська знову прокоментувала слова колишнього підопічного Бориса Круглова, відомого як Борис Апрель, а після камінг-ауту - як Зіанджа і зі Фамелу. Співачка попросила припинити нападки на неї.

Відповідний пост Могилевська опублікувала у своєму профілі в Instagram.

"Зі Фамелу, ми з тобою не знайомі особисто. Але я добре була знайома з Борисом Апрелем. І я запам'ятала його як вразливого хлопця, який серйозно страждав на анорексію. Людина тонкої душевної організації, який нікому не вірив і не їв ніколи, і ніде. Тому дивно звинувачувати мене в булінгу за повноту", - зазначила співачка.

Могилевська згадала, що Апрель нескінченно сидів на дієтах і часто худнув, навіть незважаючи на те, що мав струнку фігуру. Вона додала, що харчування її підопічного ставало турботою всього офісу.

Читайте також"Двійник" Лободи, Зіанджа, Дженнер: 5 зірок-трансгендерів, яким набридло жити у власному тілі (фото)"А ще я пам'ятаю, що Боря був нескінченно на всіх ображений. Він часто "ляпав" в інтерв'ю, що всім нам потім доводилося якось викручуватися з цього ляпа. Він нескінченно був знедоленим, на всіх скривдженим хлопчиком. Йому весь час здавалися скрізь якісь підступи, змови. Йому здавалося, що всі навколо вороги", - вважає співачка.

Однак артистка додала, що приємних моментів, пов'язаних в її пам'яті з квітнем, залишилося більше, ніж непорозуміння і помилок, "які, безсумнівно у відносинах роблять все".

"Я хотіла допомогти, а не відкинути або проігнорувати, як у той час робили більшість по відношенню до гомосексуалів і трансгендерів. Зараз, маючи в своєму розпорядженні нові дослідження та інформацію і трохи більшу лояльність людей, ми могли б зробити щось більш успішне. Але час вже не повернути", - написала співачка.

Могилевська здивувалася, що її звинуватили в неприйнятті трансгендерів.

"Коли я за тебе влаштовувала буквально революції, не даючи можливість організаторам шоу проїхати на зйомку і ризикуючи всім майданчиком, своєю участю і репутацією... я багато разів боролася за тебе, відстоювала і витирала твої сльози... Ну і годувала, звичайно теж :))))", - написала артистка.

"Зі Фамелу, сподіваюся, ми колись познайомимося і я полюблю тебе так само сильно, як любила Борю. Але я тебе дуже прошу, не нападай на мене, ти ж знаєш, що я можу себе захистити. Але той факт, що я цього не роблю - говорить про мої як і раніше теплі і ніжні почуття до тебе", - підсумувала Могилевська.

Зі Фамелу у відповідь опублікувала пост Могилевської у себе в історії з коментарем: "Не стану відповідати. Було сказано достатньо всього. Щиро бажаю миру і любові".

Нагадаємо, раніше співачка-трансгендер Зі Фамелу, раніше відома українцям під псевдонімами Борис Апрель і Зіанджа, розповіла про конфлікт з Аланом Бадоєвим, Наталією Могилевською та Максом Барських. Зокрема останній, за словами співачки, під час однієї з суперечок вилив їй в обличчя гарячий чай.

Вас також можуть зацікавити новини: