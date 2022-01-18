Українська реп-виконавиця alyona alyona розповіла, що десять років тому лікарі діагностували у її бабусі пухлину в грудях.
Тоді жінка відчула дискомфорт і звернулася до лікарів. Але тоді вже було пізно, тому жінці довелося видалити одні груди.
За словами артистки, зараз її бабуся в порядку. При цьому вона закликала шанувальників регулярно відвідувати мамолога, щоб запобігти незворотним наслідкам.
Читайте також"Можна і без трусів": Настю Каменських "рознесли" в мережі за надто відверті фото"Рак може спіткати тебе зненацька. Він необов'язково передається у спадок. Це, виявляється, дуже поширена хвороба серед жінок. Моїй бабусі довелося позбутися одних грудей. Бережіть себе, тому що я вас люблю і хочу, щоб ви були здоровими", - сказала alyona alyona.
Нагадаємо, раніше Alyona Alyona шокувала фанатів несподіваною заявою.