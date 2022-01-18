Реперка згадала, як у її бабусі виявили рак грудей.

Українська реп-виконавиця alyona alyona розповіла, що десять років тому лікарі діагностували у її бабусі пухлину в грудях.

Тоді жінка відчула дискомфорт і звернулася до лікарів. Але тоді вже було пізно, тому жінці довелося видалити одні груди.

За словами артистки, зараз її бабуся в порядку. При цьому вона закликала шанувальників регулярно відвідувати мамолога, щоб запобігти незворотним наслідкам.

Читайте також"Можна і без трусів": Настю Каменських "рознесли" в мережі за надто відверті фото"Рак може спіткати тебе зненацька. Він необов'язково передається у спадок. Це, виявляється, дуже поширена хвороба серед жінок. Моїй бабусі довелося позбутися одних грудей. Бережіть себе, тому що я вас люблю і хочу, щоб ви були здоровими", - сказала alyona alyona.

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona шокувала фанатів несподіваною заявою.

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