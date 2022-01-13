Реперка зізналася, що стомилася від роботи.

Відома українська реперка Alyona Alyona зізналася, що стомилася від роботи артисткою і "хоче зникнути на певний час".

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Ну як зникнути, я хочу поїхати далеко і трошки відпочити від роботи артиста та спробувати себе ще в якихось ремеслах. Хочу, щоб поряд зі мною зникли: нездорова їжа, недосипання та перевантаження в роботі. А за 2021 рік цього було достатньо", - розповіла Alyona Alyona.

Читайте також"Будь зі мною": блогер Yoxden зізнався в коханні Alyona Alyona у новому кліпіРеперка зазначила, що сумуватиме за своїм хлопцем Денисом, батьками й аудиторією, тому сильно обмежувати спілкування не буде, проте перезавантажитися для неї справді важливо.

"Всі буденні справи я хочу відкинути далеко і поїхати в одне чарівне місце в Україні. Не скажу куди, але скажу, що там мені буде спокійно. Вірю, що там я зможу стати іншою та звільнитися від негативних переживань", - зізналася артистка.

Виконавиця заспокоїла прихильників, що комунікуватиме з ними текстом, але знімати селфі відео буде дуже рідко.

У коментарях підписники підтримали дівчину, хоча деякі засмутилися через майбутню відсутність нових треків. "Гарного тобі перезавантаження", "Ремесла можуть бути супер терапевтичними! Дуже приємно чути про Ваші наміри", "Альона нехай перезавантаження піде вам на користь! Приводьте в порядок свою душу й тіло, насолодіться відпочинком на повну. А ми будемо чекати", - пишуть прихильники реперки.

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona розповіла, яке хоче собі весілля.

Вас також можуть зацікавити новини: