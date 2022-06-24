Артист переїхав жити в студію звукозапису.

Український артист Олексій Завгородній (Позитив) повідомив, що переїхав з київської квартири до студії звукозапису. Таке рішення він прийняв через те, що зараз йому матеріально невигідно орендувати житло в столиці.

Так, через війну в Україні багато артистів позбулися заробітку. Більшу частину доходу їм приносили корпоративи, але їздити по Європі з концертами вони зараз не можуть зі зрозумілих причин.

"Я відмовився від квартири, яку я знімав, тому що матеріально дуже складно. Історія моя дуже змінилася зараз, зараз артисти в скрутному становищі, всі артисти. Я б не сказав, що роялті такі, як гроші з концертів, корпоративів. Все-таки на першому плані у всіх артистів корпоративи. Але я думаю, що ми це можемо пережити", - розповів Позитив в інтерв'ю "МУЗВАР".

Нагадаємо, раніше Позитив пояснив свої поцілунки з Дорофєєвою на фото.

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