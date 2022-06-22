Після того як співачка підтвердила свій роман з Михайлом Кацуріним, питань про особисте життя більше не залишалося. Однак потім Олексій Завгородній показав неоднозначне фото з Надею.

Надя Дорофєєва офіційно підтвердила стосунки з Михайлом Кацуріним. Однак цього ж дня її екс-колега по групі "Время и стекло" Олексій Завгородній (Positiff) заінтригував пікантним фото, де вони з артисткою ледь не поцілувалися. Після цього у шанувальників з'явилося дуже багато питань, відповідей на які знаменитості наполегливо уникають.

"Чи разом? 24.06", - підписав Позитив знімки зі сцени, де вони з Надією, здавалося б, ось-ось поцілуються.

У коментарях шанувальники буквально "вибухнули" розпитуваннями.

"Для нас ви завжди разом"," Що це за такий флешмоб", "Невже?", "Льоша, моргни два рази, якщо ти в заручниках", "Любовний багатокутник?", "Інтригани, блін", "Я нічого не розумію!", "Буде спільна пісня знову?", - пишуть підписники.

Нагадаємо, Каменських і Потапа захейтили в мережі. Причиною хейту стало те, що артисти виїхали з України під час війни.

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