Співачка гнівно відреагувала.

Російська співачка родом з України Наташа Корольова відвідала світський захід в Росії, під час якого стався інцидент.

Як повідомляють росЗМІ, на вході в банкетний зал якийсь чоловік кілька разів пхнув Корольову ліктем. Співачка в свою чергу почала обурюватися, проте Валерій проігнорував її реакцію.

Після цього обличчя Корольової значно змінилося - замість посмішки було видно гнів.

Відео дня

Варто відзначити, що зрадниця Корольова відвідала захід одна, поруч не було її чоловіка Тарзана, який, як і вона, підтримує повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Позиція Наташі Корольової щодо війни в Україні

Наташа Корольова, яка народилася і виросла в Києві, з початку повномасштабної війни мовчить про звірства, які загарбники творять на чужій землі. Вона цинічно продовжує виступати на святах у Кремлі. Очевидно, довгі роки життя в Росії і високі гонорари виявилися важливішими батьківщини.

Також Наташа говорила, що якщо її чоловікові Тарзану доведеться брати участь у "спеціальній військовій операції" (так в РФ називають війну, - ред), то вона з радістю його підтримає.

Вас також можуть зацікавити новини: