Українці впевнені, що Соня Стужук не має права називатися громадянкою України.

Нещодавно українська блогерка-мільйонник Софія Стужук оскандалилася черговою заявою. Вона сказала, що не можна бути за мир і радіти підриву Кримського мосту, після чого Росія вирішила помститися Україні масованою атакою.

Користувачів мережі обурила така позиція Стужук, тому вони запропонували позбавити зрадницю громадянства України. Так, українці пишуть, що Стужук і всій її родині варто забути про Україну.

Що пишуть користувачі мережі:

"Вкотре переконуюся, що моя чуйка мене не підводить. Ось завжди для мене вона була бридкою персоною"

"Стужук пише, що вона несе "важку ношу - нести любов", поки інші не можуть. Важку ношу несуть волонтери, які не сплять нормально і допомагають, несуть наші військові, які нас захищають. А ти несеш тільки нісенітницю"

"Чому у Стужук і її мами досі є громадянство України? Скоро п*здота напише, що її цькують в інтернеті, тому що вона дітей від війни вивозила"

"Я хочу, щоб Стужук позбавили громадянства"

Позиція Софії Стужук щодо війни в Україні

Довгий час з початку війни в Україні Софія Стужук мовчала про те, що відбувається на її батьківщині. Свою поведінку вона виправдовувала тим, що не розбирається в політиці.

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Пізніше вона таки висловилася про війну, сказавши, що щиро любить Україну і Київ, але що навмисне уникала в перші дні писати про напад Росії: "Я з перших днів відмовилася піддаватися екстремізму і божевільної агресії і ненависті, які, звичайно, частково виправдані в такій ситуації".

За таку позицію щодо війни її внесли до "чорного списку" знаменитостей. При цьому сама Стужук нічого конкретного з цього приводу не сказала. Вона лише написала у соцмережах: "Нічого. Весна покаже".

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