Точної дати виписки МакЅим з лікарні поки що немає, але "вона не за горами".

Російську співачку МакЅим переводять з реанімації до звичайної палати.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила директор співачки Маргарита Соколова.

"І ви, і ми чекали з нетерпінням цю радісну новину. Ваша улюблена артистка йде на поправку. Сьогодні до вечора її переведуть до звичайної палати", - повідомила вона.

За словами Соколової, точної дати виписки МакЅим з лікарні поки що немає, але "вона не за горами".

"Самі лікарі кажуть, що це рідкісний і унікальний випадок, такий благополучний результат", - передала директор МакЅим.

При цьому співачці все одно ще буде потрібно тривале відновлення.

"Сили необхідно заповнювати, енергії ще недостатньо, але вона здатна самостійно ходити, їсти, спілкуватися. Співати і літати на літаках їй поки заборонено. На який термін? Буде зрозуміло за самопочуттям і за тим, як буде йти процес відновлення легенів", - написала Соколова.

Директор МакЅим висловила величезну подяку лікарям 52-ї лікарні, де лежить співачка.

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Автор: Григорій Бондар