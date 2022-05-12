Під час виступу епатажного Achille Lauro не обійшлося без сенсацій.

12 травня в Турині проходить другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022. Сан-Марино представляє епатажний артист Achille Lauro з піснею "Stripper". Музикант запам'ятався досить яскравим виступом, в ході якого поцілувався зі своїм гітаристом.

Відомо, що Lauro не любить, коли його оцінюють за стереотипними стандартами вуличного репу, тому завжди прагне проявити свою самобутність. Це можна зрозуміти по його виступу на Євробаченні - чоловік з'явився перед мільйонами глядачів в обтягуючому чорному сітчастому комбінезоні, розшитому стразами. Образ доповнив ковбойський капелюх.

А ось і момент палкого поцілунку:

Нагадаємо, що представники України Kalush Orcestra прекрасно виступили в першому півфіналі і пройшли у фінал Євробачення. Букмекери прогнозують їм перемогу в конкурсі.

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