Тепер назва гурту буде звучати як "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

Український гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" ухвалив рішення змінити назву, адже в її написанні він використовував латинську літеру Z.

Таку зміну музиканти вирішили зробити через те, що російські окупанти обрали цю літеру в якості свастики для своїх військ у війні проти України.

Тепер назва гурту буде звучати як "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", йдеться у повідомленні гурту в Instagram.

"Було красиво, але стало ще краще! Причина всім зрозуміла. Ми не хочемо будь-яким чином асоціюватись з тими, хто знищує нашу Державу і наших людей", - сказано в заяві гурту.

Нагадаємо гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" був створений у 1999 році у місті Мукачево. Спочатку назва гурту була Without Limits. У 2007 році гурт змінив назву на "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".