Співачці було прикро за те, що її навіть не запрошували на заходи.

Українська співачка Анастасія Приходько була однією з тих артистів, які від початку вторгнення Росії на територію України у 2014 році, почала давати концерти в зоні АТО та підтримувати українських військових.

В інтерв'ю "МУЗВАР" вона розповіла, що тоді багато колег вважали її "заполітизованою та токсичною" та навіть не запрошували на музичні заходи.

"Мені було прикро, коли мене вважали токсичною, казали, що Приходько дуже заполітизована, вона багато їздить в АТО, асоціюється з війною, армією. Тому не будемо її кликати на червоні доріжки та різні заходи, адже Приходько це одразу політика. А де мене кликали, у мене були можливості – так, я говорила про війну. Думаєте, що у 2014 році не було того, що є зараз? Також ґвалтували, знущалися, грабували. Все це було у 2014, у 2015 роках. Я все це чула, мені розповідали", - відверто розповіла співачка.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько жорстко "проїхалася" по Світлані Лободі і навіть Потапу.

Вас також можуть зацікавити новини: