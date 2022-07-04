Співачка не стримувала себе у висловлюваннях.

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла, що думає про своїх колег, які виступали в Росії, а після початку повномасштабної війни швидко "перевзулися".

Щодо зміни позиції тих артистів, які після 2014 року виступали на території Росії, зокрема Світлани Лободи, яка підтримавши Україну заявила, що відбудує за власний кошт один зі зруйнованих дитсадків в Ірпені, Приходько наголосила, що для неї це виглядає як відкуп від гріхів.

"Як би це прикро не звучало з моїх вуст, але для мене це просто купівля України та відкуп від власних гріхів, які у тебе були під час вторгнення в Україну. Але жоден з них, хто виступав в Московії з 2014 року, жодний не каже "Вибачте мені, українці. Вибачте мені за те, що я була сліпа, глуха, німа, я не розуміла". Ніхто з них не вибачився… Не грошима тикати і махати перед українцями, я відбудую… Місяць треба було чекати, щоб зрозуміти, що у твоєму Ірпені коїться? В тебе людей вбивали в Ірпені, ти місяць чекала? Заради чого? Корпоративів на птахофабриці чи співати на день Росії? І як ти прослідкуєш це фінансування?", - сказала Приходько в інтерв'ю "МУЗВАР".

Також Приходько називає дії продюсера Юрія Бардаша, який порівнює українські слогани з нацисткою Німеччиною та його інші висловлювання – сидінням на двох стільцях. І додає: такі люди будуть дивитись, у який бік йде перемога. До них Анастасія віднесла багато співачок з України: Ані Лорак, MARUV, Ганну Сєдокову, Йолку та інших. Також у своїх соцмережах Приходько порівняла з Бардашем і репера Потапа. Говорить, що навіть поруч з ним стояти не бажає.

"Потап зробив хід конем і каже, що "ніколи не приїдемо в Росію, нам не треба нагород". А коли я про це казала – він ходив і дуже образливо говорив про мене за спиною. Він ляпав це серед тих людей, які зі мною спілкуються. Тому, що я з тих артистів, які спілкуються з адміністраторами, з костюмерами, людьми, які мені допомагають… І серед таких людей він мав необережність розповідати про мене, що я з глузду з’їхала. І я коли побачила його допис, мене це збісило. Що ж тобі заважало тоді підтримати мене?" - прокоментувала Анастасія.

Нагадаємо, раніше співачка Настя Приходько назвала Потапа "рідкісним г*вном".

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