Співачка Анастасія Приходько розповіла, що не дивиться Олексія Арестовича.
У той час, як для більшості українців (а особливо українок) він діє як заспокійливе, Настю він нервує. У цьому артистка зізналася у своєму інтерв'ю для "Слава+".
"Арестовича я не дивлюся, тому що я дуже емоційна людина, а він дуже-дуже повільний і спокійний. Я його дуже погано чую, і це мене починає дратувати", - розповіла Приходько.
Приходько про Арестовича
Нагадаємо, також Приходько розповіла, що у неї був ЛГБТ-досвід. Таку заяву співачка зробила на тлі скандального висловлювання Ірини Федишин про "грішників".
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