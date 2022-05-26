Зірка зізналася, що цілувалася з дівчатами.

Співачка Анастасія Приходько дала інтерв'ю Славі Дьоміну. Враховуючи недавній скандал, де Ірина Федишин назвала ЛГБТ-спільноту "грішниками", а Приходько про це висловилася, Слава уточнив, чи був у неї такий досвід. Співачка відповіла ствердно.

"У мене? Так! У плані поцілунків з дівчатами - було", - прокоментувала артистка.

Більше деталей свого минулого в цьому контексті зірка не розкривала.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Ірина Федишин сказала, що ЛГБТ-представники-грішники. Такий вислів спровокував грандіозний скандал, на який відреагувала в тому числі і Анастасія Приходько.

Приходько зазначила, що таке люди не повинні сидіти в журі Євробачення від України. Федишин після гомофобного висловлювання дорікнула Поляковій і Приходько російським минулим.

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