За словами співачки, продюсер намагався зламати її як проект.

Українська співачка Анастасія Приходько розкрила приголомшливі подробиці співпраці з продюсером Костянтином Меладзе.

В інтерв'ю для YouTube-проекту "Наодинці" виконавиця зізналась, що ключовим моментом у їхніх відносинах стало "Євробачення-2009". Продюсер почав роздавати композиції Приходько іншим артистам, лейбл розірвав з нею співпрацю, а саму Настю відправили з Москви до Києва.

"Ти розумієш, що ще позавчора тобі були оплески всієї Європи, а вже сьогодні ти сидиш вдома і ти нікому не потрібен. Ти розумієш, що в тебе немає ані пісень, ані продюсера", - розповіла артистка.

Співачка пригадала, що в Києві почала будувати кар'єру самостійно, все почало налагоджуватися, а потім у її житті знову з'явився Меладзе. Співачці та продюсеру запропонували разом вести проєкт. Тоді Костянтин нагадав Анастасії, що їхній контракт досі діє, тож вона не мала вибору, окрім як погодитися.

"На горизонті з'являється Костянтин Меладзе і каже, що ти будеш брати зі мною участь у проєкті на "1+1". Коли він з'явився на горизонті, мені здавалося, що це страшний день. Він каже не забувати, що в тебе ще є контракт. Він тоді сказав, що всі гонорари, які будуть йти від "1+1", він забиратиме собі, а мені платитиме лише 10%. Це такий другий удар був, але я й це вистояла. Він мені сказав, що чекає на те, "коли ти будеш п'яною валятися під забором і так закінчиться твоє артистичне життя", - пригадала зірка.

Приходько зізналася, що негативних моментів за час співпраці з Меладзе було достатньо багато. Постійні приниження стали останньою краплею в їхній співпраці.

"Він мене дуже принижував. Він пояснював, що таким чином намагається, щоб у мене не було зіркової хвороби. Але це приниження я не забуду. Казав, що я співаю дуже погано і що він в мене не вірить", - пригадала артистка.

Нагадаємо, що раніше українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала продюсера Потапа, якого за межами України підловили в компанії росіян.

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