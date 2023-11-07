Потап непогано проводив час у Дубаї.

Українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала продюсера Потапа, якого за межами України підловили в компанії росіян.

На своїй Instagram-сторінці артистка звинуватила репера в лицемірстві. Вона переконана, що в Україні Потап співає українською та випускає патріотичні пісні, аби мати прихильність серед українців. А за кордоном продюсер, на думку Приходько, розважається та спокійно відпочиває, попри війну, та проводить час у компанії сумнівних особистостей.

"Можна його в один казан до Фаріон. Давайте і надалі йому вірте, коли він починає співати в Україні українських пісень, тому що тут йому вломлять по саме не хочу, а коли не в Україні, то можна під свічечку поплескати в долоньки з Росією", - різко висловилася Анастасія.

Відео дня

Нагадаємо, що продюсер і репер Потап перебуває в Дубаї. Цікаво, що у розкішному ресторані Потапа "упіймали" росіяни, які власне і зняли відео, на яке потрапив Потап.

У свою чергу оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов висловив свою думку щодо Потапа: "Потап випускає пісні українською, тому що так потрібно, говорить про Україну в Instagram, тому що так потрібно, хейтить росіян, тому що так потрібно, говорить на публіку українською, тому що так потрібно. А за кадром він буде тусити з р*снею".

Додамо, що раніше Потап розповідав, чи зважиться піти на фронт.

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