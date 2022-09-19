Королівським прикрасам Єлизавети ІІ можуть позаздрити всі монарші родини світу.

Палаци, ювелірні прикраси, предмети мистецтва й навіть тварини - усе це величезний монарший спадок. За даними видання Forbes - усе, чим володіла Єлизавета ІІ, коштує близько півмільярда доларів.

Кому дістанеться усе це добро та чому королівським спадком не так просто розпоряджатися, йдеться в сюжеті ТСН.

Понад 300 ювелірних прикрас, 30 замків та маєтків, найбільша приватна мистецька колекція, поні, собаки та навіть лебеді. Коли Єлизавета ІІ сходила на престол, країна тільки пережила Другу світову війну, тож монарші статки були в занепаді. Але за 70 років правління її статки сягають 500 млн дол. І спадкоємців у королеви немало.

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Утім у королівського спадку є одна проблема: більшість цінностей лише формально належать монархам і є державним майном. Тобто ні продати, ні розпоряджатися на власний розсуд ними королівські особи не можуть. Та ділити все одно доведеться.

Одна з найдорожчих і найбільших нерухомостей Єлизавети ІІ - офіційна резиденція британських монархів Букінгемський палац. Тут проводять усі національні свята та влаштовують заходи на найвищому рівні. І, звичайно, це - туристична Мекка. Але жила королева не тут, а у Віндзорі. Замок Балморал - більш приватне помешкання монархині. За протоколом, власником усіх маєтків стає наступний король. А все, чим монарх володів до цього, мусить віддати старшому синові.

Її королівським прикрасам можуть позаздрити всі монарші родини світу. Корона з найбільшим алмазом у світі лежатиме на труні королеви у прощальні дні. Як офіційну регалію монаршого правителя її може носити наступний монарх незалежно від статі. А от решта прикрас - суто жіночі, і як їх поділять, невідомо.

Подейкують, що найулюбленішою прикрасою королеви була тіара дівчат Великої Британії та Ірландії. У тіарі з королівської колекції йшла під вінець Кейт Міддлтон, а скандальній Меган Маркл у день весілля виділили сапфірове бандо.

Але найбільше серед ювелірної колекції експерти виділяють брошки, у Єлизавети їх було близько 100, вони були красномовнішими за будь-які слова.

Чарльзу ІІІ передадуть і королівську колекцію картин та інших предметів мистецтва. Успадкує він і близько 100 породистих коней та лебедів. А от коргі поділять між собою син Єлизавети Ендрю та його колишня дружина. Що дістанеться решті дітей, онуків та правнуків, світ дізнається лише за 90 років.

Саму Єлизавету ІІ поховають лише у двох простих прикрасах - у сережках із перлинами та в обручці з валійського золота, яку не знімала упродовж 75 років, відтоді, як вийшла заміж за принца Філіпа.

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Її наступником став Чарльзл III.

Похорон королеви Великобританії Єлизавети II відбудеться 19 вересня.

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