Монарх пообіцяв "протягом відведеного йому Богом часу підтримувати конституційні принципи, які лежать в основі" Великобританії.

Новий король Великобританії Карл III виступив із першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях поважання традицій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Королева Єлизавета ІІ прожила чудове життя, втіливши в життя визначену долею обіцянку. Її смерть стала приводом для глибокого трауру. Сьогодні я поновлюю перед вами цю обіцянку - служити до кінця життя", – зазначив Карл ІІІ.

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Також монарх запевнив, що обіцяє "протягом відведеного йому Богом часу підтримувати конституційні принципи, які лежать в основі" Великобританії.

Карл ІІІ зазначив, що на цьому шляху розраховує на підтримку своєї дружини Камілли, яка отримає титул королеви-консорта – тобто не зможе претендувати на престол, але матиме такий же статус, як і її чоловік.

Новий король підтвердив, що спадкоємець престолу – Вільям – отримає його титул принца Уельського. Він також висловив свою любов Гаррі та Меган Маркл, "які продовжують облаштовувати життя за кордоном".

Наприкінці Карл ІІІ звернувся до покійної матері:

"Нині, коли ти починаєш останню путь, щоб возз’єднатися з моїм дорогим покійним татом, хочу просто сказати тобі "дякую". Дякую за любов і відданість нашій родині та сім’ї націй, яким ти старанно служила всі ці роки".

Новий британський король Карл ІІІ став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. У країні почалася десятиденна жалоба.

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