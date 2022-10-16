Після смерті королеви Єлизавети II діти принца Гаррі, як онуки нового суверена короля Чарльза III, автоматично стали принцом і принцесою.

Король Великобританії Чарльз III обговорив зі своїм сином принцом Гаррі питання королівських титулів своїх онуків – Арчі і Лілібет.

Після смерті королеви Єлизавети II діти принца Гаррі, як онуки нового суверена короля Чарльза III, автоматично стали принцом і принцесою, пише express.

Арчі та Лілібет до титулів повинні також отримати приставку Їхніх королівських Високостей, розповіла королівська редакторка видання Sunday Times Роя Нікка.

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"Після смерті королеви діти Гаррі - Арчі та Лілібет, автоматично стали онуками суверена, Їхніми Королівськими Високостями, принцом і принцесою. Так що тепер у них це є, але ці оновлення не були внесені до королівського вебсайту. Там вони, як і раніше, іменуються, як містер та міс Маунбеттен-Віндзор", - пояснила Нікка.

При цьому нові титули Вільяма та Кейт, принца та принцеси Уельських, були відразу оновлені на сайті і у соцмережах.

"Наскільки я розумію, це питання обговорювалося з Гаррі, коли вони з Меган були в Британії. Чарльз сказав: "Що тобі потрібно?", а Гаррі відповів: "Я хотів би, щоб мої діти мали можливість вирішувати долю своїх титулів, коли вони досягнуть повноліття, це не моє рішення робити це за них. І ми можемо зробити це лише якщо ми збережемо титули", - сказав тоді Гаррі, вважає Нікка.

Номінально у дітей Гаррі та Меган ці титули вже є. Але офіційно вони з'являться лише після того, як Чарльз видасть патентні листи та публічно оприлюднить своє рішення. Поки що король мовчить. І скільки триватиме ця пауза, не знає ніхто.

Відносини принца Гаррі і його дружини Меган Маркл з королівською родиною

Принц Гаррі і Меган Маркл у 2020 році зреклися своїх титулів і разом з сином Арчі перебралися жити до США. Там у них народилася друга дитина - донька, яку назвали Лілібет.

Піля цього стосунки з королівською родиною у Гаррі значно погіршилися.

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