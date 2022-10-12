Цікаво, що в цей день буде ще одна подія у королівській родині Британії.

Церемонія коронації Чарльза III - спадкоємця британського престолу після смерті королеви Єлизавети ІІ - відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року, у Вестмінстерському абатстві.

Про це повідомили у Букінгемському палаці.

Разом із Чарльзом буде коронована його дружина, королева-консорт Камілла.

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"Коронація відображатиме роль монарха сьогодні та буде спрямована у майбутнє, водночас будучи вкоріненою у давні традиції та урочистість", – зазначається в повідомленні.

Подальші подробиці будуть оголошені згодом.

Коронація Чарльза стане першою за майже 70 років — остання була для його матері королеви Єлизавети ІІ у червні 1953 року. Під час коронації Чарльзу III буде 74 роки, що зробить його найстаршим коронованим монархом у британській історії.

Варто зазначити, що 6 травня буде ще одна подія у королівській родині. У цей день святкуватиме свій день народження онук короля - Арчі Маунтбеттен-Віндзор, старший син принца Гаррі та Меган Маркл, який народився у 2019 році.

Раніше повідомлялося, що коронація буде скромнішою версією попередніх церемоній, у якій буде відведене місце для представників різних конфесій і громадських груп відповідно до різноманіття сучасної Британії.

Смерть королеви Єлизавети II

8 вересня у віці 96 років померла королева Великобританії Єлизавета II. Новим королем став її син - Чарльз.

Через день він виступив з першим телевізійним зверненням до нації. Чарльз III вшанував пам'ять своєї померлої матері. 10 вересня його офіційно проголосили королем Великобританії.

Похорон королеви Великобританії Єлизавети II пройшов 19 вересня. Після цього Букінгемський палац показав останній офіційний портрет Єлизавети II.

25 вересня з'явилося перше фото місця поховання Єлизавети ІІ.

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