Подружжя принца Гаррі та Меган Маркл, хоч і вийшли з королівської родини, не полишили традицію і презентували щорічну різдвяну листівку.
Однак, оскільки пара відмовилася від свого Instagram, їхню досить незвичайну листівку опублікував на своїй сторінці благодійний фонд Mayhew, який допомагає тваринам.
Незвичайність листівки полягає в тому, що замість звичних знімків Меган і Гаррі показали намальоване зображення життя їхнього життя в Каліфорнії.
На малюнку зображені Меган і Гаррі з сином Арчі та двома собаками в розкішному саду своєї нової резиденції у Санта-Барбарі.
"Цьогоріч ми, як родина, зробили пожертви в кілька благодійних організацій. Від місцевої каліфорнійської організації, яка допомагає бездомним сім'ям знайти притулок до двох наших британських патронажів: один з яких підтримує тварин, а інший, Меморіальний фонд, який допомагає ростити дітей і боротися з бідністю в Уганді", - йдеться у дописі до листівки.
За словами представника родини, малюнок був написаний на основі знімку, зробленого матір'ю Меган Дорією на початку цього місяця, пише видання Daily Mail.
"Маленька різдвяна ялинка і саморобні прикраси були обрані Арчі, і дерево буде пересаджено після свят", - додав представник.
Шанувальники пари засипали сім'ю компліментами, щодо листівки погодившись з тим, що вона дуже відрізняється від інших.
Нагадаємо, не так давно Меган Маркл розповіла, що у неї стався викидень. За словами герцогині, викидень стався у липні цього року. Після переїзду до Сполучених Штатів вона саме була вагітна вдруге.
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