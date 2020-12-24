Королівське подружжя показало підрослого сина Арчі на незвичайній різдвяній листівці.

Подружжя принца Гаррі та Меган Маркл, хоч і вийшли з королівської родини, не полишили традицію і презентували щорічну різдвяну листівку.

Однак, оскільки пара відмовилася від свого Instagram, їхню досить незвичайну листівку опублікував на своїй сторінці благодійний фонд Mayhew, який допомагає тваринам.

Незвичайність листівки полягає в тому, що замість звичних знімків Меган і Гаррі показали намальоване зображення життя їхнього життя в Каліфорнії.

На малюнку зображені Меган і Гаррі з сином Арчі та двома собаками в розкішному саду своєї нової резиденції у Санта-Барбарі.

"Цьогоріч ми, як родина, зробили пожертви в кілька благодійних організацій. Від місцевої каліфорнійської організації, яка допомагає бездомним сім'ям знайти притулок до двох наших британських патронажів: один з яких підтримує тварин, а інший, Меморіальний фонд, який допомагає ростити дітей і боротися з бідністю в Уганді", - йдеться у дописі до листівки.

За словами представника родини, малюнок був написаний на основі знімку, зробленого матір'ю Меган Дорією на початку цього місяця, пише видання Daily Mail.

"Маленька різдвяна ялинка і саморобні прикраси були обрані Арчі, і дерево буде пересаджено після свят", - додав представник.

Шанувальники пари засипали сім'ю компліментами, щодо листівки погодившись з тим, що вона дуже відрізняється від інших.

Нагадаємо, не так давно Меган Маркл розповіла, що у неї стався викидень. За словами герцогині, викидень стався у липні цього року. Після переїзду до Сполучених Штатів вона саме була вагітна вдруге.

Інші новини на тему

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН