Колишня актриса повідомила подробиці перенесеного викидня.

Герцогиня Сассекська і дружина принца Гаррі Меган Маркл перенесла викидень.

Читайте такожКоролева Єлизавета II віддала будинок Меган і Гаррі своїй вагітній внучці-ЗМІПро це написала сама Маркл у колонці для The New York Times.

Вона повідомила, що викидень стався вже після переїзду в США, в липні цього року. Вона написала в колонці, що це був звичайний липневий ранок, але після зміни підгузника своєму синові Арчі, відчула різку судому.

"Я впала на підлогу з ним на руках, наспівуючи колискову, щоб ми обоє заспокоїлися, весела мелодія різко контрастувала з моїм почуттям, що щось не так. Коли я стискала в руці свого первістка, я знала, що втрачаю другу дитину", - зізналася Маркл.

Вона повідомила, що через кілька годин вже лежала в лікарні, тримаючи чоловіка за руку. Обидва вони плакали від гіркоти втрати.

Далі Маркл ділиться своїми емоціями від пережитого. Вона написала, що втратити дитину - значить нести майже нестерпне горе, яке переживають багато, але мало хто обговорює. "Відчуваючи біль втрати, ми з чоловіком виявили, що в палаті з 100 жінок до 20 постраждали від викидня", - написала вона, додавши, що ця тема залишається табуйованою і не охоче обговорюється в суспільстві.

Крім цього, в колонці для американського видання Маркл підкреслила, що 2020 рік видався непростим для всіх через пандемію COVID-19. Вона закликала людей цікавитися станом один одного і триматися разом у складні часи.

Новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла