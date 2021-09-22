Інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл відомій американській телеведучій Опрі Вінфрі було номіновано у категорії "Видатний документальний або спеціальний випуск" у рамках 73-ї церемонії "Еммі" і стало приводом для чергових жартів.
Про це пише The Mirror.
Ведучий шоу стендапер Седрик "Розважальник" вирішив поглумитися над зірковим подружжям, дорікнувши, що серіал "Корона" меркне у порівнянні зі справжньою британською монархією.
Седрик не пройшов повз і звинувачень Маркл, що у Букінгемському палаці нібито серйозно обговорювали колір шкіри майбутньої дитини Гаррі та Меган.
Читайте такожПопулярний український актор розповів про цькування: "Кричали, що я пєтушара""Меган повинна звинувачувати цього хлопчика, тому що він відмовився від свого трону швидше, ніж Едді Мерфі у "Поїздці в Америку", – продовжив жарт 57-річний комік.
У "Поїздці до Америки" майбутній монарх однієї з африканських держав вирушає до США, де зустрічає дівчину мрії, заради якої готовий відректися від престолу.
Раніше принца Гаррі та Меган Маркл освистали на церемонії телевізійників у Британії.
Скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі: що відомо
В інтерв'ю Опрі Маркл повідомила, що до того, як вони з чоловіком ухвалили рішення відмовитися від виконання королівських обов'язків, її відвідували думки про самогубство. За словами жінки, адміністрація палацу не надала їй належної допомоги.
Крім того, вона натякнула на расизм у британській королівській родині. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.
Британська королівська сім'я відреагувала на скандальне інтерв'ю герцогів Сассекських.