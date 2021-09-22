Це не перша публічна насмішка з зіркового подружжя.

Інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл відомій американській телеведучій Опрі Вінфрі було номіновано у категорії "Видатний документальний або спеціальний випуск" у рамках 73-ї церемонії "Еммі" і стало приводом для чергових жартів.

Про це пише The Mirror.

Ведучий шоу стендапер Седрик "Розважальник" вирішив поглумитися над зірковим подружжям, дорікнувши, що серіал "Корона" меркне у порівнянні зі справжньою британською монархією.

Седрик не пройшов повз і звинувачень Маркл, що у Букінгемському палаці нібито серйозно обговорювали колір шкіри майбутньої дитини Гаррі та Меган.

Читайте такожПопулярний український актор розповів про цькування: "Кричали, що я пєтушара""Меган повинна звинувачувати цього хлопчика, тому що він відмовився від свого трону швидше, ніж Едді Мерфі у "Поїздці в Америку", – продовжив жарт 57-річний комік.

У "Поїздці до Америки" майбутній монарх однієї з африканських держав вирушає до США, де зустрічає дівчину мрії, заради якої готовий відректися від престолу.

Раніше принца Гаррі та Меган Маркл освистали на церемонії телевізійників у Британії.

Скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі: що відомо

В інтерв'ю Опрі Маркл повідомила, що до того, як вони з чоловіком ухвалили рішення відмовитися від виконання королівських обов'язків, її відвідували думки про самогубство. За словами жінки, адміністрація палацу не надала їй належної допомоги.

Крім того, вона натякнула на расизм у британській королівській родині. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.

Британська королівська сім'я відреагувала на скандальне інтерв'ю герцогів Сассекських.

Автор: Віолетта Орлова