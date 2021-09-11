Репутація пари зіпсувалася навіть серед зіркової еліти.

Принца Гаррі та Меган Маркл освистали на церемонії вручення Національної телевізійної премії, коли на екранах з’явився фрагмент з їхнього інтерв’ю американській ведучій Опрі Вінфрі.

Про це пише The Daily Mail.

Реакція публіки у пряму трансляцію не потрапила, проте джерела таблоїда запевнили, що глядачі "гучно" насміхалися й освистали появу герцога й герцогині на екрані.

Ця церемонія є однією зі знакових подій року в Лондоні, у якій традиційно беруть участь багато британських знаменитостей.

Читайте також"Все справжнє": Брітні Спірс насмішила фанів "в'ялими" сідницями"Коли з’явилась Меган, публіка вибухнула криками. Деякі кричали й сміялися. Були кілька обурених, але, на жаль, Меган у той вечір явно не користувалася особливою популярністю", – розповів на правах анонімності один з гостей заходу.

Скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі: що відомо

В інтерв'ю Опре Маркл повідомила, що до того, як вони з чоловіком ухвалили рішення відмовитися від виконання королівських обов'язків, її відвідували думки про самогубство. За словами жінки, адміністрація палацу не надала їй належної допомоги.

Крім того, вона натякнула на расизм у британській королівській родині. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.

Британська королівська сім'я відреагувала на скандальне інтерв'ю герцогів Сассекських.

Автор: Віолетта Орлова