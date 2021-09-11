Принца Гаррі та Меган Маркл освистали на церемонії вручення Національної телевізійної премії, коли на екранах з’явився фрагмент з їхнього інтерв’ю американській ведучій Опрі Вінфрі.
Про це пише The Daily Mail.
Реакція публіки у пряму трансляцію не потрапила, проте джерела таблоїда запевнили, що глядачі "гучно" насміхалися й освистали появу герцога й герцогині на екрані.
Ця церемонія є однією зі знакових подій року в Лондоні, у якій традиційно беруть участь багато британських знаменитостей.
Читайте також"Все справжнє": Брітні Спірс насмішила фанів "в'ялими" сідницями"Коли з’явилась Меган, публіка вибухнула криками. Деякі кричали й сміялися. Були кілька обурених, але, на жаль, Меган у той вечір явно не користувалася особливою популярністю", – розповів на правах анонімності один з гостей заходу.
Скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі: що відомо
- В інтерв'ю Опре Маркл повідомила, що до того, як вони з чоловіком ухвалили рішення відмовитися від виконання королівських обов'язків, її відвідували думки про самогубство. За словами жінки, адміністрація палацу не надала їй належної допомоги.
- Крім того, вона натякнула на расизм у британській королівській родині. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.
- Британська королівська сім'я відреагувала на скандальне інтерв'ю герцогів Сассекських.