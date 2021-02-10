Яке ім'я дали правнуку королеви - поки не повідомляється.

У королівській родині Великобританії поповнення - внучка королеви Єлизавети II принцеса Йоркська Євгенія народила свого первістка. Хлопчик з'явився на світ в лондонській лікарні Портленд 9 лютого.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Букінгемського палацу.

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Це перша дитина принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка, перший онук герцогині Йоркської і дев'ятий правнук королеви і герцога Единбурзького.

Зазначається, що хлопчик важить близько 3,65 кг. Чоловік принцеси був присутній при пологах.

"Її Королівська Високість і її дитина почуваються добре", - повідомляється на офіційній сторінці Букінгемського палацу в Instagram.

Приємна новина в першу чергу була повідомлена королеві і її чоловікові, герцогу Единбурзькому, а також батькам Євгенії, герцогу і герцогині Йоркським і батькам чоловіка принцеси.

Молода мати і дитина почуваються добре. Батьки навіть пішли наперекір традиції королівської сім'ї і розмістили в "Інстаграм" чорно-білу фотографію сина, який стане 11-м в черзі до королівського престолу, відсунувши на 12-е місце молодшого сина королеви, принца Едварда.

На зворушливому чорно-білому знімку видно, як вони з чоловіком тримають маленьку ручку синочка.

Яке ім'я дали дев'ятому правнуку королеви - поки не повідомляється.

Під час локдауна принцеса Євгенія і її чоловік Джек жили на території Королівського маєтку Віндзор, в будинку її батьків Сари (Фергі) і принца Ендрю, середнього сина королеви. Однак останнім часом вони гостювали у Фрогмор котедж, будинку принца Гаррі і Меган Маркл.

Ще у вересні друг сім'ї розповів виданню Vanity Fair, що принцеса Євгенія відмовиться від титулу для своєї дитини, яка за традицією пропонує королева, тому що побоюється, що він може стати "прокляттям", пише Російська служба ВВС. Сама ж принцеса хоче, щоб її діти були щасливими і здоровими і жили "звичайним життям" у себе вдома в Кенсінгтонському палаці.

Зазначимо також, що через те, що чоловік принцеси Євгенії не має знатного походження, їх дитина не отримає титулу - адже він передається саме по батьківській лінії.

Принцеса Євгенія Йоркська є молодшою дочкою принца Ендрю - сина Єлизавети II. Вона народилася 23 березня 1990 року і стала другою дитиною Ендрю, герцога Йоркського, і Сари, герцогині Йоркської, шостою онукою Єлизавети II і Філіпа. Вона є дев'ятою в лінії успадкування трону після своєї старшої сестри Беатріс.

У жовтні 2018 року Євгенія і англійський бізнесмен Джек Бруксбенк повінчалися (зустрічалися з 2011 року).

У вересні 2020 року Букінгемський палац повідомив про вагітність принцеси.

Сама принцеса Євгенія і її сестра, принцесі Беатріс, хоча і виконують певні церемоніальні королівські обов'язки, не вважаються високопоставленими членами королівської сім'ї, офіційно представляють королеву, оскільки це не є їх головною роботою.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II віддала будинок Меган Маркл і принца Гаррі своїй внучці Євгенії, коли вона була вагітною.

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Автор: УНІАН