Єлизавета II віддала резиденцію Фрогмор-хаус вагітній принцесі Євгенії.

Королева Єлизавета II поселила в будинок, який раніше був сімейним гніздечком Меган Маркл і принца Гаррі, свою вагітну внучку - 30-річну принцесу Євгенію. Йдеться про той самий Фрогмор-хаус, який наробив багато шуму через дорогий ремонт, який затіяла Меган.

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Котедж після переїзду Меган і Гаррі навесні цього року стояв порожнім. Але тепер він прийняв нових мешканців - двоюрідну сестру принца Гаррі і її чоловіка Джека Бруксбенка. Первісток пари повинен з'явитися на світ вже на початку 2021 року, пише The Sun.

Повідомляється, що речі Меган і Гаррі з котеджу вивезли прямо серед ночі два тижні тому, після чого їх відправили до Каліфорнії. Тоді ж персонал затіяв у Фрогморі генеральне прибирання. Передбачалося, що будинок готують до різдвяного візиту Гаррі і Меган. Але ні, будинок просто віддали іншій внучці Єлизавети II.

Зазначимо, що Фрогмор-хаус був подарований герцогу і герцогині Сассекським королевою Єлизаветою II до їхнього весілля. В особняку був проведений масштабний ремонт, на який витратили понад три мільйони доларів з грошей платників податків (пізніше гроші в казну таки повернули). У будинку подружжя оселилося в квітні 2019 року, незабаром народився їх первісток Арчі. Але вже в січні 2020 року герцог і герцогиня оголосили, що складають з себе повноваження членів королівської сім'ї.

Принцеса Євгенія Йоркська є молодшою дочкою принца Ендрю - сина Єлизавети II. У жовтні 2018 Євгенія і англійський бізнесмен Джек Бруксбенк повінчалися (зустрічалися з 2011 року). У вересні цього року стало відомо, що Євгенія і Джек чекають первістка.

Раніше ЗМІ повідомили, що Меган Маркл вагітна другою дитиною. Крім того, норовлива екс-актриса залишила Гаррі в США, а сама поїхала в сусідню країну.

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Автор: УНІАН