Шоумен продовжує допомагати ЗСУ та біженцям.

Український телеведучий і шоумен Сергій Притула продовжує займатися волонтерською діяльністю. Він вирішив згадати колишній досвід коментатора Євробачення і погодився стати неофіційним Twitter-коментатором пісенного конкурсу в цьому році. Слухачі пожертвували 2,5 млн грн для допомоги українським військовослужбовцям, хоча спочатку планувалося зібрати 1 млн.

"Це неймовірно! Спасибі вам за цей вечір, твіттеряни! 2,5 млн вже, і це тільки мої картки. Без крипти і фонду. Поки що. Повну суму напишу завтра. #KalushOrchestra, ви розірвали! Українці, ви неймовірні! Одна перемога є, працюємо далі", - висловився Сергій Притула в Twitter.

Нагадаємо, фінал Євробачення 2022 відбувся в Турині 14 травня. Український гурт Kalush Orchestra посів перше місце, набравши 631 бал-це абсолютний рекорд серед усіх представників України на цьому конкурсі. Після свого виступу лідер гурту Олег Псюк закликав світ допомогти Маріуполю.

Також УНІАН писав, що соліст Kalush Orchestra пояснив, чому закликав світ врятувати "Азовсталь".

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