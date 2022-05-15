Олег Псюк подякував за підтримку України й наголосив, що будь-яка перемога для нашої країни зараз є важливою.

Лідер українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк закликав світ врятувати людей на "Азовсталі".

Про це він заявив на прес-конференції після завершення фіналу Євробачення-2022, відповідаючи на питання журналіста, чому він звернулися зі сцени Євробачення із закликом допомогти врятувати захисників "Азовсталі" і Маріуполя.

"Це велика біда нашої країни, понад тисячу людей оточили з усіх боків і вони не можуть ніяк вийти. Тому ми просимо країни долучитись, аби допомогти людям вийти. Про це треба говорити, писати. Зараз тут багато преси, якщо кожен із вас про це напише, то те точно, я думаю, нам допоможе. Стукати до влади вашої країни… Просимо усіх звернути увагу на це, це дуже важливо", – наголосив Олег Псюк.

Він також зазначив, що через розв'язану Росією війну українська культура перебуває під загрозою, як і сама країна.

"Як я казав, будь-яка перемога в будь-якому аспекті для нашої країни зараз буде дуже вагомою. Так як наша культура також під загрозою, саме тут ми були, тому що на нашу культуру напали, і нам потрібно було показати, яка вона є, українська культура жива, вона є. Українська музика жива, вона дуже цікава і має дуже красивий почерк", – сказав Псюк.

Говорячи про те, як європейці можуть більше дізнатися про Україну, лідер Kalush Orchestra закликав слухати українську музику та відвідати нашу країну.

"Слухати українську музику, дивитися фільми, приїздити в Україну. У нас є наша культура, яка дуже цікава... Є ще дуже багато цікавої української музики та багато цікавих талановитих людей", - зазначив Псюк.

Як відомо, у суботу, 14 травня відбувся великий фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022, участь у якому брали 25 музичних виконавців і колективів з 25 країн.

За підсумками голосування загальної глядацької аудиторії та національних жюрі український музичний гурт Kalush Orchestra отримав сумарно найбільшу кількість голосів і виграв конкурс.

Український гурт набрав 631 голос. На другому місці британський співак Сем Райдер з піснею "Space Man" отримав 466 голосів.

Наступного року Україна буде втретє приймати цей музичний конкурс.

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