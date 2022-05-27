Український продюсер Альона Мозгова несподівано вирішила змінити імідж. Вона дуже коротко підстриглася і зробила патріотичне тату.
"Актуальна стрижка, так би мовити, до часу! Дуже зручна, рекомендую", – підписала нове фото Мозгова на своїй сторінці в Instagram.
Пізніше вона показала і нове татуювання - тризуб з півоніями. Таким татуюванням вона висловила свою любов до України, яка зараз бореться з російською агресією.
"Доброго вечора, ми з України", - додала продюсер.
Нагадаємо, раніше продюсер Альона Мозгова поділилася своїми думками про ненависть росіян до українців. За її словами, вони хочуть, щоб ми жили так само як і вони.
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