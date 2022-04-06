Вона додала, що в України є один варіант - перемогти!

Український продюсер Олена Мозгова поділилася своїми думками стосовно ненависті росіян до українців. За її словами, вони хочуть, аби ми жили так само як і вони.

"Їм є за що нас ненавидіти... Вони тупі, збухані раби щиро ненавидять нас за силу нашу, за любов до сводоби, за гідність нашу, за все те, чого у них немає на генному рівні.. У переважній більшості вони сидять мовчки у своїх обдертих конурах, бухають бражку, занюхуючи смердючим шматом ковбаси і дивляться свій гівноящик, і все в цілому їх влаштовує... І вони хочуть, щоб і ми так сиділи... Спочатку вони просто не розуміли навіщо нам та Європа, яка н*х ще демократія... Все ж і так норм... Сидіть хахли і нє шатайтє лодку, а тепер вони нас за це ненавидять і тому нищать, вбивають і будуть це робити знову і знову", - сказала Мозгова.

Вона додала, що в України є лише один варіант - перемогти. За словами продюсера, жодні мирні угоди тут не допоможуть.

"Щоб розірвати коло сансари, потрібно спокутувати погану карму за допомогою страждань і благих діянь... стражданнями ми вже спокутували, а благим діянням буде звільнення планети від цієї гнилої пухлини на мапі світу", - додала продюсер.

Нагадаємо, раніше Мозгова грубо звернулася до Чичеріної після зрізаного прапора України.

Вас також можуть зацікавити новини: