Ірина Горова розповіла, що в Україні працює інститут репутації.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну деякі артисти, які роками працювали в країні-агресорі, змінили думку про побудову кар'єри і намагаються повернути знову свого глядача в Україні.

Приміром, Світлана Лобода. Перші місяці війни вона старанно мовчала, а пізніше згадала, що вона родом зі знищеного окупантами Ірпеня. Тільки через якийсь час вона заговорила про війну і заявила, що допомагає українській армії.

Але чи зможе українське суспільство пробачити співачці такий вчинок? На це питання відповіла продюсер Ірина Горова в інтерв'ю "МУЗВАР".

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"Зараз такий час, коли ти не можеш робити неоднозначні рішення і коли ти повинен думати про що і як говориш. І треба вибрати: хто ти і де ти... У нас народ сьогодні може сказати "Ти поганий", а якщо ти робиш багато правильних справ – він може пробачити. Інститут репутації працює, місцями навіть більше, ніж хотілося б..."- сказала Горова.

Нагадаємо, раніше Горова прокоментувала новий репертуар Дорофєєвої і відповіла, чи проходить ера Потапа як продюсера.

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