Продюсерка припустила, що репер може змінити свою діяльність.

Порталу "МУЗВАР" вдалось ексклюзивно поспілкуватись з Іриною Горовою, CEO MOЗGI GROUP, та дізнатись щодо того, чи втрачає Потап свою популярність як продюсер, та чого слід очікувати від нього в майбутньому.

Так, журналіст Юліан Новак пригадав результати цьогорічної YUNA та зазначив, що MOЗGI GROUP отримали тільки одну статуетку (за "Найкращий саундтрек до фільму"). Він наголосив: зараз складається враження, що глобальна хвиля продюсера Потапа проходить, на що Горова відповіла:

"Я би за Потапа так не казала, тому що він неймовірно талановита людина. Я думаю, що час, коли він ще "вийде на хвилю" – буде 100%. Якщо він взагалі не змінить свою діяльність. Коли декілька років тому ми були на премії M1 Music Awards і дивились, хто виходить отримувати статуетки – ми подумали, що ми взяли вже все. І виходили за нагородами одні й ті самі. Було навіть трохи сумно, бо не було нових імен, з ким можна колаборацію або дует записати".

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Нагадаємо, раніше Ірина Горова прокоментувала гомофобне висловлювання Ірини Федишин.

Також УНІАН писав, що Каменських зізналася, чому повернулася в Україну без Потапа.

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