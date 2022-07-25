Олена розповіла про важке випробування, яке їй довелося пройти близько року тому.

Відомий український продюсер Олена Мозгова розповіла про хворобу, через яку їй довелося прощатися з життям. У себе в Facebook вона виклала фотографію світанку і написала, що він міг стати останнім для неї.

Знаменитість поділилася, що у неї була хвороба Лайма (кліщовий бореліоз).

"Неймовірні болі, які принесла мені хвороба Лайма і які нічим, ніяким знеболюючим неможливо було вгамувати, мене доводили до думок, що потрібно завершувати цей земний шлях... В ту ніч мені було особливо погано... Я не могла ні сидіти, ні стояти. Ходила по кімнаті, вдивлялася в цей пейзаж і рахувала хвилини, щоб можна було прийняти знеболююче, що діяло максимум хвилин двадцять. А далі знову по колу кожні три години. Ця ніч і світанок на фото могли стати останніми, але не стали завдяки Солі (молодша дочка Олени, - УНІАН). У той момент, коли вже було нестерпно, я подивилася на свою сплячу красуню і зрозуміла, що поки вона без мене не виживе в цьому світі. Я повинна знайти в собі сили жити хоча б заради неї", - написала Мозгова.

Мотивація жити заради власної маленької дочки спрацювала, і через кілька днів стан продюсера почав поліпшуватися.

"Моє паралізоване обличчя потроху почало мене слухатися, лікування діяти і болю відступати", - пояснила Олена.

Нагадаємо, продюсер Мозгова зірвалася на російську групу "Ногу звело", яка назвала Україну "другою половиною".

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