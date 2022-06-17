Олена Мозгова / Фото - instagram.com/mozgova0902/

Відомий український продюсер Олена Мозгова прокоментувала нову пісню російської групи "Ногу звело" про Україну. У композиції музиканти назвали Україну "другою половиною". Мозгова зазначила - в українців з Росією не може бути нічого спільного. 

"Яка нах друга половина? Нічого! Нічого у нас спільного не повинно і бути не може! А вас, дорогі українці, які постять це і пишуть "спасибі", "вау" і все таке, я прошу вбити в собі молодшого брата і комплекс неповноцінності", - написала Олена Мозгова на своїй сторінці в Instagram. 

Щоб проілюструвати свій пост, продюсер опублікувала скріншот кліпу групи "Ногу звело!" на пісню "Україна", де Макс Покровський співає слова "моя друга половина".

Кадр з кліпу

Нагадаємо, фронтмена російської групи "Ногу звело!" Макса Покровського знайшли в базі "Миротворець". Артист, який підтримав Україну вже кількома піснями, в 2015 році не відрізнявся такою чіткою проукраїнською позицією.

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