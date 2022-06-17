Відомий продюсер нецензурно висловилася щодо російських артистів.

Відомий український продюсер Олена Мозгова прокоментувала нову пісню російської групи "Ногу звело" про Україну. У композиції музиканти назвали Україну "другою половиною". Мозгова зазначила - в українців з Росією не може бути нічого спільного.

"Яка нах друга половина? Нічого! Нічого у нас спільного не повинно і бути не може! А вас, дорогі українці, які постять це і пишуть "спасибі", "вау" і все таке, я прошу вбити в собі молодшого брата і комплекс неповноцінності", - написала Олена Мозгова на своїй сторінці в Instagram.

Щоб проілюструвати свій пост, продюсер опублікувала скріншот кліпу групи "Ногу звело!" на пісню "Україна", де Макс Покровський співає слова "моя друга половина".

Нагадаємо, фронтмена російської групи "Ногу звело!" Макса Покровського знайшли в базі "Миротворець". Артист, який підтримав Україну вже кількома піснями, в 2015 році не відрізнявся такою чіткою проукраїнською позицією.

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