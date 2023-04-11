Колишній Ані Лорак вирішив поїхати до своєї матері.

Український продюсер Юрій Фальоса переїхав з Києва до РФ. Він зробив це ще на початку повномасштабної війни, яку країна-агресорка почала проти нашої країни понад рік тому.

Про це розповіла його колишня підопічна Маша Гойя. Співачка зазначила, що нині вона із ним спілкується. Вчинок продюсера вона не засуджує.

"Так, я з ним спілкувалася, буквально два тижні тому. Він зараз у РФ, в Йошкар-Олі. Ви знаєте всі, що зруйнували його будинок і він вимушений покинути Київ, і відправитись до мами. І він каже: "Машо, ти знаєш, я дуже сумую за мамою", - розповіла Гойя в інтерв'ю для "ЖВЛ".

На думку співачки, Фальоса нібито зробив "правильний вибір". Вона вважає, що нині людям потрібно бути поряд з рідними.

"Зараз такий зараз час, коли рідня це найголовніше в кожного з нас. І я його розумію, це правильний вибір", - заявила Гойя.

Сам Фальоса, будинок якого у березні 2022 року зруйнували окупанти, свій переїзд не коментує. Він більше не веде соціальні мережі, його сторінка у Facebook "зникла".

Окупанти поцілили у будинок Фальоси - що відомо

У березні 2022 року продюсер Фальоса розповів, що ворожий снаряд зруйнував його будинок. Він сам показав наслідки "прильоту". Окупанти зруйнували його будинок та офіс.

Втім, тоді продюсер заявляв, що він планує відбудовувати будинок. Про плани тікати до РФ Фальоса не розповідав.

Вас також можуть зацікавити новини: