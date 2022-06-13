Сам актор вже давно підтримує режим Кремля.

Російський актор Володимир Машков, який всіляко підтримує злочинний режим Кремля і президента РФ Володимира Путіна, назвав противників війни в Україні "нелюдами".

"Захист російської мови, захист наших братів, сестер. А далі ви будете перераховувати самі, що ми захищаємо. Ви говорите "критики", а вони для мене не критики. Знаєте, я давно для себе, і багато хто, напевно, визначили – є люди, а є нелюди", – сказав Машков під час візиту в окупований Луганськ.

Він додав, що Росія бореться за правду, а в повномасштабній війні винні "нелюди". Хоча саме Росія розв'язала війну на території незалежної України. Саме Росія бомбить українські міста, а бойовики ґвалтують, катують і вбивають мирних жителів. Саме Росія влаштувала справжній геноцид українського народу.

"Ця ситуація, в яку змусив нас всіх зайти світ нелюдів. Ось ми і повинні відновити своє людське ім'я в ім'я пам'яті тих хлопців, дівчаток, які невинно тут загинули, продовжують гинути, захищаючи нашу спільну Батьківщину", - сказав актор.

До слова, відео з його виступу у своєму Twitter опублікував Вал Мішель.

"На думку блазня, який лиже дупу владі, цивілізований світ - нелюди. Цікаво, скільки разів він бував в країнах-друзях Росії - в Ірані, Сирії, Північній Кореї? І скільки "нелюдів" в Італії та Іспанії", - підписав ролик Вал.

Нагадаємо, раніше дочка пропутінського актора Машкова відмовилася від роботи в РФ.

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