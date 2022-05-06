Актриса всіляко засуджує війну в Україні.

Російська актриса Марія Машкова з першого дня вторгнення Росії в Україну засуджувала війну. У новому інтерв'ю вона зізналася, що переживала, що через антивоєнну позицію в Росії скасують зйомки фільмів з її участю. Але, як виявилося, у неї не забрали ролі. Пізніше вона прийняла рішення самій відмовитися від роботи в РФ.

"Мені подзвонили, сказали, що зараз нове правило на державних каналах - всіх артистів перевіряють на позицію. Кожного. "Тому ми зараз відправляємо списочок артистів і повернемося до вас з рішенням". Я подумала, ну це все. А вони передзвонили через тиждень і сказали: "Ні-ні, нехай Машенька повертається". Ну а далі я зрозуміла, що мені доведеться відмовлятися. У контрактах є пункт про форс-мажорні обставини. Туди входить війна. Ну у нас то війни немає, можуть докопатися, що це "спецоперація". Подивимося, що буде. Можуть подати на мене до суду", – сказала Машкова в інтерв'ю Юрію Дудю.

Машкова додала, що суди її не лякають. При цьому вона висловила жаль, що багато росіян піддаються пропаганді Кремля і підтримують війну в Україні.

"Росіяни скочуються в тоталітарний режим. Я не знаю, може скотилися вже. Але по гірці точно їдуть. Навіть без картонки під ж*пою", – додала Машкова.

Нагадаємо, раніше Марія Машкова засудила свого батька за підтримку війни в Україні.

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