Павло Зібров і зовсім сказав, що вона володіла магічними навичками.

На прощання з народною артисткою України Ніною Матвієнко прийшли багато знаменитостей - Діма Монатік, Фагот, Олег Скрипка, Павло Зібров, Дмитро Дікусар, Олексій Суханов і багато інших.

З деякими з них вдалося поспілкуватися. Вони згадали, якою була Ніна Митрофанівна.

Діма Монатік: "Вона давала багато порад"

"Вона була такою, якою ви її бачили. Дуже щира, чесна, іноді, як вона сама говорила, дуже прямолінійна. Я вдячний долі за те, що познайомився з такою особистістю, за те, що нам вдалося разом попрацювати. Вона давала багато порад і розповідала багато цікавого. Легенда Ніна Митрофанівна точно буде жити вічність", - сказав Монатік.

Олег Скрипка: "Мій вибір стати українцем і українським співаком - заслуга Матвієнко"

Олег Скрипка розповів, що вперше почув голос Ніни Матвієнко, коли жив у Росії. Вона настільки його вразила, що він вирішив стати українським співаком.

"Я не так давно бачився з Ніною Митрофанівною, ми працювали над проектом "Мавка". Так склалося, що я жив у Росії, і вперше українську пісню почув з вуст Ніни Митрофанівни. Мій вибір стати українцем і українським співаком - заслуга Матвієнко, тому що те, що ми чули тоді, це було найкраще на радянській естраді. Весь свій вік вона була сцені і осяювала її своєю душею", - каже Скрипка.

Фагот: "Вона хотіла, щоб люди не плакали"

Фагот каже, що щоб не відбувалося на душі у Ніни Матвієнко, вона завжди намагалася посміхатися.

"Я її прекрасно запам'ятав, тому що не дуже часто люди з такою потужністю йдуть на контакт. З нею було дуже легко. Вона була дуже відкритою, серйозною, іноді безапеляційною. Але у неї завжди був натяк на посмішку. Вона сама хотіла, щоб люди не плакали", - зазначив Фагот.

Павло Зібров: "На початку знайомства вона була для мене лікарем і ворожкою"

Зібров з теплом згадує Ніну Митрофанівну. Він каже, що їхнє знайомство було досить незвичайним, але саме вона вилікувала його від недуги буквально за лічені хвилини.

"Ми познайомилися, коли мені було 26 років. Тоді я починав свою творчу вокальну діяльність. Ми жили в одному будинку. Якось я вийшов в аптеку, тому що дуже зле себе почував, не міг збити температуру, і ми зустрілися з нею в під'їзді. Вона каже: "Що ти?", а я відповідаю, що мені зле. Вона сказала, що вилікує мене народними засобами. Через хвилин 10 вона прийшла, принесла настоянки, зробила мені марлевий компрес на чоло, запалила свічку, прочитала молитву, а потім колискову. Я випив настоянку на травах і заснув. На ранок у мене була температура 36,6. Так що на початку нашого знайомства вона була для мене як лікар і ворожка. А потім ми їздили з нею по всьому СРСР", - сказав Зібров.

Він додав, що Матвієнко була дуже простою і невибагливою. У неї не було величезних райдерів, тому що вона вірила в людей і знала, що українських артистів скрізь добре приймуть.

"Вона завжди говорила: "Нас і так смачно нагодують, напоять і ще з собою дадуть. Що таке райдер? Мені незручно про це говорити". Вона була скромною, нічого не вимагала. Коли запитують, що таке Україна і як вона звучить? То я скажу, що Україна звучить голосом Ніни Матвієнко. Іноземці може і не розуміють, про що вона співає, але вони знають, що це голос України. Вона однозначно неповторна в своєму польоті. Її голос летить як дикі гуси над країною. Про хворобу я не знав, вона ніколи цього не показувала. Нещодавно у нас був концерт. Вона з нами пила чай, їла бутерброди, виходила на біс, посміхалася. Чотири місяці тому я не міг повірити, що вона хвора", - сказав Зібров у коментарі УНІАН.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко не стримала емоцій на похоронах мами.

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