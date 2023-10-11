Вона з болем у серці і душі згадала про Ніну Митрофанівну.

Дочка легендарної співачки Ніни Матвієнко приїхала в Національну філармонію України, щоб провести маму в останню дорогу. Вона не змогла стримувати емоції. Жінка дуже важко переживає втрату, тому помітні її заплакані очі.

"Вона була моїм прикладом. У неї дуже велике серце. Вона і є Україна. Дякую, що вона зробила такий внесок для України. Я буду слухати її пісні і знати, що вона поруч. Спасибі їй за все. Вона дуже просила, щоб на похоронах ніхто не плакав. Просила, щоб згадали щось хороше", - сказала Тоня зі сльозами на очах.

Поруч з нею в цей момент перебував її чоловік Арсен Мірзоян і старша дочка Тоні - Уляна.

Нагадаємо, Ніна Матвієнко померла 8 жовтня. Про причини її смерті розповіли колеги. Вони кажуть, що артистка боролася з недугою і навіть лежала в лікарні. Однак ще влітку, за їхніми словами, вона мала прекрасний вигляд і нічого не віщувало біди.

Смерть легенди української сцени стала шоком для всіх. Президент Володимир Зеленський сказав, що з нами назавжди залишаться її неперевершений справжній і воістину магічний голос, а також народні ліричні та обрядові пісні.

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