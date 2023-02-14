Сатья Дас вдарив росіянку, яка прийшла на його виступ.

Російський блогер і "жіночий" психолог Сатья Дас, відео з яким часто "вірусяться" в мережі, показав своє справжнє обличчя. Він побив жінку, яка прийшла до нього на семінар.

Дас не витримав критики і їдких зауважень. Він грубив жінці у відповідь на її репліки, а потім спустився зі сцени і підійшов прямо до неї.

У мережі вже з'явилися відео з інцидентом. Все сталося в російському місті Великий Новгород. Там Дас проводив свій семінар, де обіцяв навчити людей "мудрості". Втім, навряд чи у психолога отримати, адже він показав весь свій "професіоналізм".

Відео дня

Даса настільки обурило, що жінка, яка прийшла на семінар зі своїм чоловіком, його критикувала, що він намагався її вигнати із залу. Крім цього, він схопив її сумку і вдарив її по голові.

Сам психолог інцидент не коментує. Однак в мережі з'явилося чимало критики на адресу Даса. Багато хто пише що вони відкрили очі і тепер бачать, що так звані експерти, які розповідають про те, як позбавлятися від проблем, насправді аферисти і брехуни.

Психолог Сатья Дас - що про нього відомо

Сатья Дас (справжнє ім'я - Сергій Яковлєв) народився в 1972 році у Дніпрі. Він називає себе фахівцем з сімейних відносин, філософом і психологом. Дас живе в РФ, там він часто проводить семінари і записує відео зі своїми роздумами. Психолог стверджує, що він вчить росіян виховувати дітей, будувати відносини і справлятися з труднощами.

Говорячи про повномасштабну війну РФ проти України Сатья Дас порівнював її зі сваркою між "татом і мамою". Психолог стверджував, що "мама", якою він назвав Україну, нібито сама винна в тому, що сталося. Визнавати, що РФ є країною-агресоркою, він не став.

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