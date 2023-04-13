Дівчина на ім'я Анна розповіла подробиці їхнього роману.

Психолог Ілля Полуденний нещодавно "викрив" свого колегу Спартака Суботу і звинуватив його в шахрайстві і брехні. Однак, як виявилося, у Полуденного теж "рильце в пушку".

Психолог Анна Гопкало розповіла, що Полуденний був її психотерапевтом і сексуальним партнером, незважаючи на те, що це найголовніше порушення етичного кодексу психотерапевта.

На своїй сторінці в Instagram дівчина зізналася, що вперше потрапила на сеанс до Полуденного в 2017 році після смерті батька.

Відео дня

"Влітку 2018 року група закінчилася, і ми з Іллею підтримували дружнє і, як мені тоді здавалося, з елементами флірту листування. Мені все-таки не здавалося, тому що через рік на виїзному психотерапевтичному інтенсиві у нас почалися сексуальні стосунки, які тривали кілька місяців", - написала дівчина.

Вона додала, що спочатку їй було все одно на етичний кодекс, адже це було її бажання і її вибір. Але після того, як вона сама стала терапевтом, змогла подивитися на ситуацію з іншого боку. Тоді дівчина відчула огиду і злість на себе.

Тому вона заявила, що секс з клієнтами неприпустимий навіть після закінчення терапії, бо це зловживання своїм положенням по відношенню до людини, яка звернулася за допомогою.

Крім того, Гопкало уточнила, що є ряд людей, для яких секс з психотерапевтом може обернутися психологічною травмою.

"Довгий час мені було складно прийняти той факт, що я жертва. Я не розповідала про це нікому через сором, страх і бажання захистити Іллю. Мені боляче думати про те, як цей травматичний досвід вплинув на мене, але після цієї історії я вперше в житті вибрала абьюзивні стосунки", - написала психолог.

Однак вона уточнила, що цією розповіддю не намагається дискредитувати розслідування Полуденного, а також вона не підтримує деякі висловлювання і поведінку Спартака Суботи.

Скандал зі Спартаком Суботою

Відомого українського психолога Спартака Суботу звинуватили у стосунках з клієнтками. Дівчина на ім'я Анна розповіла, що отримала травматичний досвід після того, як терапевт натякав їй на стосунки.

Зрештою Анна вирішила припинити "терапію". Вона відмовилася від сеансів, проте Субота запропонував їй зустрітися вже у нього вдома. Психолог почав говорити про "статус" їхніх стосунків.

Однак незабаром Спартак сказав дівчині, що у нього з'явилася нова пасія. Анна не розуміла, що діється, їй було дуже боляче. Вона знайшла в собі сили і припинила спілкування з Суботою.

Вас також можуть зацікавити новини: