За словами хірурга, який "перекроїв" вже не одну російську зірку, Примадонна могла спробувати нову методику схуднення.

Російська співачка Алла Пугачова, яка продовжує шокувати фанів своїм екстремальним схудненням, вважає за краще замовчувати про свої секрети краси. Однак популярний у РФ пластичний хірург Тимур Хайдаров висловився про те, чому ж Примадонна могла так швидко втратити вагу.

У програмі "Олена, блін!" він припустив, що Пугачова "чіпувалася" заради схуднення.

Ведуча проекту зазначила, що співачка сильно змінилася. У неї нібито нова зовнішність: інші риси обличчя, струнке тіло. Однак багатьох цікавить, як Пугачова зважилася на пластичні операції, якщо вона, за чутками, має чимало проблем зі здоров'ям.

Пластичний хірург зазначив, що для схуднення Примадонна могла вдатися не до традиційної "пластиці". Співачці нібито вживили "чіп краси".

"Чіп краси, чіп здоров'я, можлива вона вдалася і до цієї історії... Чіп краси, або ж пігулка, яка просто переналаштовує організм. Ожиріння це ж не є норма, це порушення, грубо кажучи, деяких функцій, внаслідок порушення харчової культури. Так ось ми налаштування деякі перерозподіляємо і пацієнт, його організм, починає сам боротися із зайвим жиром", - розповів хірург.

Однак чи дійсно Пугачова "чіпувалася" заради схуднення або ж просто вдалася до "класичних" пластичних операцій - залишається загадкою.

Нагадаємо, раніше Примадонна спробувала виправдатися за невдале селфі без брів, проте поставила собі в ще більш незручне становище.

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