Примадонна, судячи з усього, опублікувала фото випадково.

Російська співачка Алла Пугачова висловилася про своє недавнє селфі, яке викликало бурхливу реакцію в мережі. Артистка вийшла в "сторіз" без брів і з вельми невдалим макіяжем.

Пугачова безглуздо виправдалася за селфі, її зняв на відео дизайнер Ігор Гуляєв. Відео з промовою Примадонни він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Пугачова дивилася на своє недавнє фото і показувала його Гуляєву. Вона уважно розглядала селфі, а її друг намагався втішити співачку:

"Та ну, не така ти! Покажи! Зовсім інша особа!".

Артистка спробувала виправдатися тим, що на фото вона просто хотіла подивитися, як виглядає її помада. Судячи з усього, Пугачова не планувала публікувати своє селфі, але воно все ж з'явилося в мережі.

"Красуня! Випадкове фото, а скільки шуму. Пугачова і телефон - несумісні речі", - пожартував Гуляєв і натякнув, що співачка явно не розуміється в сучасних технологіях.

Нагадаємо, вчора на сторінці Пугачової в Instagram з'явилося невдале селфі. Артистка вийшла в "сторіс" без брів, з безглуздим макіяжем. Незабаром фото "зникло", а через кілька годин знімок знову з'явився в мережі, але вже на сторінці молодшої дочки Примадонни. Селфі, до слова, вдруге помітно "відфотошопили".

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